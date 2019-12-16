Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России

Наиболее востребованные внедорожными на вторичном авторынке РФ были названы по результатам их продаж в ноябре.

Статистику продаж опубликовали аналитики «АвтостатИнфо». По их информации в прошлом месяце в общей сложности было продано 105 514 кроссоверов и внедорожников, 8 178 экземпляров из которых пришлось на модель Lada 4×4.

Именно этот внедорожник с пробегом и стал самым популярным на рынке подержанных авто в своем сегменте. Его продажи просели на 0,1%.

На втором смете оказался Chevrolet Niva с результатом 6724 проданных единиц, что на 2% больше. Toyota RAV4 стал третьим в списке самых продаваемых кроссоверов. Его продажи составили 3 671 ед., что на 8% больше. Далее в рейтинге оказались Nissan Qashqai и Kia Sportage.

Первый был продан в количестве 3 115 ед., что на2% больше, а второй был перепродан в количестве 3 213 ед., а это на 7,6% больше.

В десятке лидеров оказались следующие модели: Toyota Land Cruiser — 3 034 ед. (-1,2%), Renault Duster — 3 144 ед. (+16%), Nissan X-Trail — 2 731 ед. (+1,9%), Mitsubishi Outlander — 2 567 ед.(-3,7%) и Volkswagen Tiguan — 2 247 ед. (+10%).