УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770

Новый пикап американской компании Tesla наделал немало шума, в том числе и в социальных сетях.

Не остался в стороне и УАЗ, который в своей рубрике, где рассказывают историю компании и показывают выпущенные в свое время автомобили, вспомнил и о модели УАЗ-3770.

Поводом вспомнить этот фургон стал как раз Cybertruck, получивший дизайн с плоскими поверхностями и острыми углами.

43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».

Экстерьер этого фургона называют полной противоположностью «Буханки». Прототип получился брутальным и имеет рубленые грани.

Помимо этого в автомобиле был интегрированный в кузов задний спойлер. Тогда планировали, что в ходовой части будут неразрезные мосты с редукторами внешнего зацепления, дифференциальная «раздатка» и зависимая пружинная подвеска.