MINI намерена изменить свой модельный ряд, и вместо универсала Clubman выпустить новый кроссовер.
Из универсала MINI Clubman могут сделать внедорожник
16.12.2019 22:44
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Как пишет Autocar, в британской компании рассматривают возможность перевода Clubman из универсала в сегмент кроссоверов.
Стоит отметить, что у марки сейчас только один представитель сегмента SUV, и это Countryman, а для того, чтобы он не конкурировал на рынке с кроссовером Clubman, его со сменой поколения увеличат в размерах.
Ранее сообщалось, что в модельном ряду MINI появится компактвэн Traveller.
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