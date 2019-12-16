Из универсала MINI Clubman могут сделать внедорожник

Как пишет Autocar, в британской компании рассматривают возможность перевода Clubman из универсала в сегмент кроссоверов.

Стоит отметить, что у марки сейчас только один представитель сегмента SUV, и это Countryman, а для того, чтобы он не конкурировал на рынке с кроссовером Clubman, его со сменой поколения увеличат в размерах.

Ранее сообщалось, что в модельном ряду MINI появится компактвэн Traveller.