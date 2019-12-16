Слегка обновленный электрокар Leaf позиционируется как автомобиль 2020 модельного года и отличается от предшественника расширенным списком оборудования.

В компании Nissan обновили электромобиль Nissan Leaf для японского рынка и анонсировали его старт продаж на февраль 2020 года.

Теперь в модель будет предложена усовершенствованная версия ProPilot, в которой будет отслеживаться нужная скорость при движении на склоне, а ассистент парковки начнет помогать маневрировать водителю, что позволит сократить время парковки на 20%.

Помимо этого в электрокаре будет система мониторинга слепых зон с функцией предупреждения пешеходов сигналом.

Еще в списке оборудования стоит отметить появление мультимедийной системы с девятидюймовым экраном, которая доступна с базовой версии.

Цветовая гамма Nissan Leaf пополнилась вариантами Vivid Blue и Stealth Grey. О стоимости обновленного электрокара будет объявлено дополнительно.