Land Rover готовит новый роскошный и бюджетный внедорожники

Как удалось узнать изданию Autocar, через два года на глобальном рынке появится новый пятидверный кроссовер, который станет самой доступной моделью автопроизводителя.

Будущая новинка пока носит кодовое название L860 и по слухам она получит внешность, выполненную в стиле нового поколения Defender.

Вторая модель окажется роскошной версией Defender, но про нее пока ничего не известно. Есть предположение, что это будет электрическая версия внедорожника.

Напомним, презентация нового поколения Land Rover Defender прошла осенью текущего года.