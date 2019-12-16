Bentley привез в Россию новые версии кроссовера Bentayga

Bentley в России представила новые версии своего популярного кроссовера Bentayga. Модель пополнилась версиями Speed и V8 Design Series.

Роскошный Bentley Bentayga Speed получил увеличенной мощности W12 объёмом шесть литров. Его отдача увеличена с 608 до 635 л. с. и с таким агрегатом Bentayga разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,9 сек.

Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 309 км/ч.



В мощной версии Bentayga есть система управления режимами езды Drive Dynamics и карбоно-керамические тормоза, но они предлагаются в качестве опции.

В самой мощной версии установили спойлер на дверь багажника, новые аэродинамические элементы, выкрашенные в цвет кузова и 22-дюймовые колесные диски.

Версия Bentayga V8 Design Series оснащена 550-сильным мотором с крутящим моментом 770 Нм. Также для нее предлагают колесные диски от ателье Mulliner и двухцветную отделку салона.

Доступны версии интерьера с красными, оранжевыми, синими и белыми вставками. В салоне Design Series на центральной панели разместили часы Breitling с бриллиантами.

Bentayga V8 Design Series в РФ представлен в трех экземплярах, которые доступны в столичных дилерских центрах.