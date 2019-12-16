Haval начала продажи «заряженного» кроссовера Haval H6 GT

Haval H6 GT оснастили форсированным ДВС и черными 19-дюймовыми дисками, но пока данная модель предлагается только в Китае.

«Заряженный» кроссовер в Китае оценили от 130 тысяч юаней (1,17 млн рублей), а это даже дешевле, чем китайский производитель в России предлагает Haval H6 со 143-сильным мотором.

В GT-версии установлен 2,0-литровый турбомотор с 224-сильной отдачей и 385 Нм крутящего момента.

Пару силовому агрегату составляет семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

С такой силовой установкой переднеприводный Haval H6 GT первую «сотню» набирает за 7,6 сек.



Отличить Haval H6 GT от обычного кроссовера можно будет по большим колесным дискам черного цвета, красным тормозным суппортам, измененной радиаторной решеткой и зачерненной окантовке стекол.

Пока кроссовер предлагается в красном или черном исполнении.

В салоне новинки тоже внесли небольшие изменения. В частности, были добавлены подрулевые лепестки для переключения передач, а на креслах появились вставки из красной кожи, и в таком же цвете применены вставки на дверных картах.

Базовая версия Haval H6 GT в эквиваленте оценивается в 1,17 млн рублей, а самая дорогая будет предлагаться за 1,27 млн рублей.