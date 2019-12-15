Audi постепенно откажется от ручек и кнопок в автомобилях

В будущих поколениях Audi не будет физических кнопок, так как все управление перенесут в цифровой формат, об этом рассказал шеф-дизайнер Audi Марк Лихте.

По его словам, постепенно в машинах марки откажутся от физических органов управления опциям, и в таком случае все придется делать на сенсорных экранах.

В компании понимают, что не всем клиентам нравится сенсорное управление, и некоторые предпочитают обычные кнопки.

Именно поэтому отказ от механических клавиш и разных ручек будет происходить постепенно. При этом регулировку громкости в авто оставят в виде шайбы.

Было еще сказано, что в дальнейшем в моделях Audi постепенно будет уменьшаться приборная панель, а дисплей на центральной консоли будет увеличиваться и со временем займет всю панель.

Также не исключается увеличение количества самих дисплеев, так для отказа от боковых зеркал нужно в салоне разместить еще два экрана для отображения картинки с камер заднего вида. Такая система уже применяется в электрическом кроссовере Audi e-tron.