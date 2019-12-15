Составили топ-5 автомобилей сегмента F по средневзвешенной цене

Почти все автомобили сегмента F в России представлены премиальными моделями, а о самых продаваемых из них рассказали эксперты «Автостат».



Основной для рейтинга стали данные средневзвешенной цены автомобилей за период продаж с начала года по октябрь.

В отчетный период средняя цена автомобилей сегмента превысила 7 млн рублей. Самым доступным в списке оказался KIA K900.

За 10 месяцев этого года бизнес-седан был продан в количестве 335 экземпляров по средней цене 3 789 000 рублей. Со средней ценой более 5 млн рублей на втором месте оказался Cadillac CT6.

Он разошелся тиражом в количестве 33 единиц по цене 5 143 000 рублей. BMW 7-Series стал третьим по средневзвешенной цене с результатом 961 ед. (7 393 000 рублей).

Jaguar XJ и Audi A8 расположились на четвертом и пятом месте составленного топ-5 автомобилей сегмента F по средневзвешенной цене с показателем 7 401 000 руб. (34 экз.) и 7 578 000 руб. (315 ед.).