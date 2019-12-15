Первый электрический суперкар Ferrari выйдет не ранее 2025 года

В итальянской компании рассказали, когда выпустят свой первый электрический суперкар.

В целом Ferrari не отрицает, что начнет электрификацию своего модельного ряда, но пока автопроизводитель считает, что «зеленые» технологии еще не достаточно развиты.

Именно по этой причине Ferrari не торопится выпускать электрокары. Руководство бренда считает, что первый электрический суперкар Ferrari они могут выпустить не ранее 2025 года.

При этом изначально планировалось, что электрокар выйдет после 2022 года, но в результате сроки его выхода отодвинули.