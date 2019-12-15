Volkswagen рассказал о новейшем минивэне Viloran

Минивэн Viloran от Volkswagen разрабатывался для китайского рынка, но не исключено он станет глобальным. Презентация роскошного минивэна прошла в прошлом месяце на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Еще на презентации сообщалось, что модель в Китае поступит в продажу в первой половине 2020 года.

Теперь Viloran зарегистрировали в базе министерства промышленности Китая, а значит он уже готов к серийному производству и продажам.

Напомним, Volkswagen Viloran разработан на глобальной платформе MQB. Длина машины составляет 5 346 мм, ширина — 1 976 мм, высота — 1 781 мм, а расстояние между осями будет 3 180 мм.

В Китае роскошный семиместный Viloran будет предлагаться с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с.

Пару агрегату составит 8-диаппазоный «автомат». Также будет предлагаться и гибридная версия, но она появится позже.

Точные цены на минивэн Viloran пока не озвучили. По предварительным данным, машину в КНР можно будет купить за 321 900 юаней минимум, что в пересчете около 2,8 млн рублей.