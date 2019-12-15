Японская компания опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей в России за ноябрь 2019 года.



В этот период дилеры марки продали 8 806 новых машин, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказалось хуже на 12%.

За 11 месяцев года бренд передал клиентам 91 087 автомобилей, а это меньше на 5%. Доля компании составила 5,8%. Седан Camry остается бестселлером марки в России.

Его продажи в ноябре составили 2 868 ед., что на 17% меньше. В вот новый кроссовер Toyota RAV4 успешно стартовал в России.

Его показатель продаж составил 2 672 экземпляра, а это на 17% больше, чем годом ранее. Напомним, что кроссовер новой генерации стал доступен для покупки с 30 октября.