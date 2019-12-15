Новый Toyota Highlander на платформе TNGA добрался до дилеров

Новое поколение кроссовера Toyota Highlander было представлено летом. Презентация машины прошла в США, и этот рынок стал первым, где начали продавать новое поколение японской модели.

Новый Toyota Highlander теперь базируется на новой платформе TNGA, и за счет этого автомобиль получил большое количество изменений, но они привели и к удорожанию авто.

В США дилерский центры японской марки на старте продаж будут предлагать только версию с 3,5-литровым мотором мощностью 295 л.с.

Позже еще появится гибридная версия, основанная на 2,5-литровом ДВС. Суммарная отдача силовой установки составит 243 л.с.

Toyota Highlander доступен в пяти комплектациях. Уже в базовой версии установлен комплекс безопасности Safety Sense 2.0.

В дорогих версиях установят передние кресла с вентиляцией, подогревом и электрорегулировкой.

Еще в топовых версиях будет премиальная акустическая система, электропривод задней двери и много других популярных в США систем.

В США Toyota Highlander можно заказать по цене от 34 600 долларов. За эти деньги предлагают кроссовер с передним приводом, при этом отдельно можно заказать систему полного привода, которую оценили в 1600 долларов.