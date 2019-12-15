Недавно глава американской компании Илон Маск провел презентацию своего первого пикапа, в котором установлена полностью электрическая силовая установка.
В Сети представили Tesla Model S с дизайном от пикапа Cybertruck
Новая модель Tesla получила необычный дизайн, благодаря которому к новинке проявили интерес.
Пикап уже доступен для предзаказа и первые результаты показали, что он оказался востребованным, причем чаще всего клиенты выбирают топовые варианты, из-за чего компании пришлось изменить график производства и поставить на конвейер сначала более мощные модификации.
Между тем, дизайнеры портала motor1.com решили пофантазировать и применить дизайн пикапа к лифтбеку Tesla Model S.
В результате были созданы рендеры, на которых и показали Tesla Model S с дизайном от пикапа Cybertruck.
Впрочем, модельный ряд переоформлять в стиль пикапа Tesla не собирается, поэтому такой Model S так и останется существовать только на рендерах.
Напомним, ранее дизайнеры сделали из пикапа Tesla Cybertruck универсал и фургон.