Рестайлинговый Kia Rio впервые сфотографировали во время тестов

Текущая генерация Kia Rio на европейском рынке продается с 2017 года, и уже в 2020 году будет представлена рестайлинговая версия хэтчбека.

На тестах впервые была замечена обновленная версия четвертого поколения Kia Rio. Автомобиль заметили в ЕС на дорогах общего назначения, и судя по нанесенной камуфляжной пленке модель получит изменения в передней и задней части.



Рассмотреть детально тестовый прототип фотошпионам пока не удалось, поэтому достоверно неизвестно, как сильно изменится рестайлинговый Kia Rio.

Ожидается, что модель получит новую гибридную установку, при этом в моторной линейке останутся и ДВС от предшественника.