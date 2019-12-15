Текущая генерация Kia Rio на европейском рынке продается с 2017 года, и уже в 2020 году будет представлена рестайлинговая версия хэтчбека.
Рестайлинговый Kia Rio впервые сфотографировали во время тестов
15.12.2019 22:19
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На тестах впервые была замечена обновленная версия четвертого поколения Kia Rio. Автомобиль заметили в ЕС на дорогах общего назначения, и судя по нанесенной камуфляжной пленке модель получит изменения в передней и задней части.
Рассмотреть детально тестовый прототип фотошпионам пока не удалось, поэтому достоверно неизвестно, как сильно изменится рестайлинговый Kia Rio.
Ожидается, что модель получит новую гибридную установку, при этом в моторной линейке останутся и ДВС от предшественника.
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