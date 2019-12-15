Составили топ-10 кроссоверов в РФ с ценой от 1,5 до 2 млн рублей

Рейтинг был составлен на основании данных по средневзевешенной стоимости кроссоверов за 10 месяцев года.

В отчетный период самым популярным кроссовером со средней ценой от 1,5 до 2,0 млн рублей стал Volkswagen Tiguan.

Его продажи в указанный период составили 29 145 авто, а средняя стоимость – 1 992 000 рублей. Кроссовер KIA Sportage стал вторым с результатом 28 169 проданных штук и ценой 1 758 000 рублей.

В тройке лидеров по версии агентства «Автостат» оказался Nissan Qashqai. Его объёмы продаж за 10 месяцев года составили 19 291 ед., а стоимость – 1 630 000 рублей.

Hyundai Tucson (18 617 ед.; 1 млн 706 тыс. руб.) и Nissan X-Trail (16 420 ед.; 1 млн 965 тыс. руб.) оказались в пятерке лидеров.

Вторая пятерка выглядит следующим образом:

Ford Kuga (5 720 ед.; 1 654 000 руб.),

Toyota C-HR (2 109 ед.; 1 797 000 руб.),

Haval F7 (1 836 ед.; 1 000 628 000 руб.),

Jeep Renegade (140 ед.; 1 000 988 000 руб.),

Foton Sauvana (105 ед.; 1 000 883 000 руб.).