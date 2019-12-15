Volkswagen Polo в ноябре впервые стал лидером на Дальнем Востоке

Однако в прошлом месяце ситуация изменилась и на первую строчку самых продаваемых автомобилей в регионе вырвался Volkswagen Polo.

Этот кроссовер впервые стал лидером на Дальнем Востоке, где в общей сложности было продано 1,7 тыс. новых авто, что на 17% меньше.

Объёмы продаж лидера авторынка составили 117 единиц. Toyota Land Cruiser стал вторым с показателем 99 реализованных штук, а в тройке лидеров располагается Toyota RAV4 с показателем 81 ед.

Четвертый и пятый результат показали УАЗ «Патриот» (73 ед.) и Toyota Land Cruiser (61 ед.).