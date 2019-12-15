Продажи Lada Vesta SW Sport начнутся в первой половине 2020 года

Спортивный универсал LADA Vesta SW Sport, как стало известно, должен появится в дилерских центрах в первой половине года. Сообщается, что его сборка будет организована в марте 2020 года.

LADA Vesta SW Sport впервые заметили на тестах еще в начале 2019 года. Уже тогда про модель было известно практически все, при этом информацию про старт производства раскрыли недавно.

Стоит напомнить, что на LADA Vesta SW Sport одобрение типа транспортного средства (ОТТС) оформили еще в прошлом году.

В документе указано, что LADA Vesta SW Sport получат 1,8-литровый 145-сильный мотор, увеличенную переднюю колею и уменьшенную высоту.

Также в ОТТС указали, что спортивный седан и универсал не могут буксировать прицепы.