Обновленный кроссовер для американского рынка был представлен в сентябре и уже он поступил в продажу.

При этом на российском рынке обновленный CR-V также будет представлен, но выйдет он только в следующем году.

Российский офис компании анонсировал появление модели. По предварительным данным, Honda представит в России обновленный Honda CR-V во второй половине будущего года.

Ранее автопроизводитель в нашей стране продлил ОТТС на Honda Pilot. То есть в следующем году, как и в этом, модельный ряд бренда будет представлен двумя кроссоверами — Honda CR-V и Honda Pilot.

На рынке США Honda CR-V в базовой комплектации прибавил в цене 600 долларов в отличие от предшественника.

Теперь начальная стоимость Honda CR-V составляет 26 145 долларов. За эти деньги предлагается модель с полуторалитровым 193-сильным двигателем и переднеприводной системой.

Топовый вариант получил ценник 35 845 долларов. Кроссовер с обычными ДВС уже предлагается для покупки, а вот гибридная модификация поступит в продажу в следующем году.