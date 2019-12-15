Названы самые продаваемые в РФ иномарки с пробегом за ноябрь

Самой продаваемой иномаркой на первичном рынке в ноябре стала KIA Rio, но на вторичном авторынке она занимает лишь третью строчку.

Аналитики рассказали о самых востребованных иномарках на вторичном рынке России по итогам ноября. В прошлом месяце, как и ранее, лидером остается Ford Focus.

Его продажи составили 11 тысяч экземпляров, а этот результат оказался на 9% меньше. Седан Hyundai Solaris с пробегом стал вторым самым продаваемым авто иностранного происхождения с результатом 10 тысяч проданных единиц (+12%).

В тройку лидеров ходит KIA Rio – 9 тыс. шт. (+12%). В первой пятерке рейтинга оказались две модели «Тойоты», а это Corolla (8,7 тыс. ед.; -5%) и Camry (7,1 тыс. ед.; +2%).

В десятке лидеров оказались следующие иномарки: Renault Logan (7,1 тыс. ед.; 0%), Chevrolet Niva (6,8 тыс. ед.; +2%), Volkswagen Polo (5,6 тыс. ед.; +12%), Opel Astra (5 тыс. ед.; -7%) и Skoda Octavia (4,7 тыс. ед.; +3%).