FAW готовит для России две новые модели

Китайская компания FAW в следующем году на российский рынок привезет две новые модели, одной из которых будет седан, а второй окажется абсолютно новый кроссовер.

Об этом рассказали в компании «ФАВ-Восточная Европа» аналитическому агентству «АВТОСТАТ».

Новые модели в дилерских центах марки появятся во 2-3 квартале 2020 года. По слухам, FAW привезет седан Besturn B30 и кроссовер D60.

В российском офисе было сказано, что новые модели пополнят существующий модельный ряд, и в следующем году его сокращать не планируют.

Также было сказано, что в 2020 году будет расшириться дилерская сеть. Сейчас у компании 47 партнеров в РФ, а планируется их увеличить до 67.

Как пишет «АВТОСТАТ», в текущем году за 11 месяцев дилеры FAW продали 1296 машин (-1%), и в планах компании реализовать 1,5 тыс. авто.