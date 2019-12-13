В России в два раза увеличились продажи мусоровозов

В этом году аналитики зафиксировали двукратный рост продаж мусоровозов.

По данным аналитического агентства «Автостат», в период с января по сентябрь 2017 года, автопроизводители в России продали 2,6 тыс. мусоровозов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот результат оказался вдвое больше. Порядка 75% в продажах занимают мусоровозы трех производителей.

Лидером тут является российский «КамАЗ», который передал клиентам 1 100 единиц техники.

На второй и третьей строчке оказались «МАЗ» (530 ед.) и «ГАЗ» (300 ед.). Также в России было реализовано 160 мусоровозов MAN, 130 ед. Scania и 120 шт. Isuzu.