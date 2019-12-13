Honda обновила пикап Honda Rigdeline

Обновленный автомобиль получил новые опции, системы, а также новую трансмиссию. Модель после обновления поступит к дилерам 16 декабря.

Обновленный пикап второй генерации теперь будет предлагаться с 9-ступенчатой автоматической КП, устанавливаемой также в модели Pilot и Passport.

Моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена только 3,5-литровым 284-сильным двигателем. Зато в салоне пикапа теперь появился кнопочный селектор вместо обычного рычага КП.

Уже в начальных комплектациях компания будет предлагать мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Также в списке оборудования появится система дистанционного закрытия крышки багажника, электронные помощники Honda Sensing, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары ближнего света, а также сидение для водителя с регулировкой в 8 положениях.

Обновленный Honda Rigdeline оценили в 35 тысяч долларов за версию с передним приводом, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 44 600 долларов. В переводе на российский рубль цены варьируются от 2,2 до 2,8 млн рублей.