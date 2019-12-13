Ранее представители компании в разговоре с журналистами упоминали разработку нового кроссовера, но никаких подробностей не раскрывали.
Компания Volkswagen готовит новый компактный кроссовер
13.12.2019 17:53
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Теперь глава американского подразделения компании официально подтвердил скорый выход нового кроссовера, уточнив, что на самом деле готовится сразу две модели. Обе новинки в модельном ряду окажутся на ступень ниже Tiguan.
То есть к выходу готовят компактную модель, созданную для рынка Северной Америки. Его сборку организуют на предприятии в Мексике, а в продаже она появится летом 2021 года.
Презентация новинки может состояться к концу следующего года. С каким названием выйдет модель, и какие характеристики она получит информации нет.
Что касается второй компактной модели, то ею окажется полностью электрический автомобиль. Речь идет об электрокаре ID.4, а появится он в 2020 году. Его предварительная стоимость составит 30-40 тыс. долларов.
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