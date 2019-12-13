Компания Volkswagen готовит новый компактный кроссовер

Ранее представители компании в разговоре с журналистами упоминали разработку нового кроссовера, но никаких подробностей не раскрывали.

Теперь глава американского подразделения компании официально подтвердил скорый выход нового кроссовера, уточнив, что на самом деле готовится сразу две модели. Обе новинки в модельном ряду окажутся на ступень ниже Tiguan.

То есть к выходу готовят компактную модель, созданную для рынка Северной Америки. Его сборку организуют на предприятии в Мексике, а в продаже она появится летом 2021 года.

Презентация новинки может состояться к концу следующего года. С каким названием выйдет модель, и какие характеристики она получит информации нет.

Что касается второй компактной модели, то ею окажется полностью электрический автомобиль. Речь идет об электрокаре ID.4, а появится он в 2020 году. Его предварительная стоимость составит 30-40 тыс. долларов.