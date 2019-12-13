Volkswagen Tiguan впервые стал самым продаваемым авто в Петербурге

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга за ноябрь.

В отчетный период жители Северной столицы купили в общей сложности 9,1 тыс. новых авто, а этот результат оказался на 9% меньше.

Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым автомобилем в Петербурге с результатом 444 проданных экземпляра, что на 31% больше, чем в ноябре 2018 года. Лидером по продажам на этом авторынке кроссовер стал впервые.

Второй результат показал KIA Rio. Его объёмы продаж составили 410 экземпляров, а отрицательная динамика – минус 21%.

Кроссовер Hyundai Creta стал третьим с результатом 409 проданных единиц, что на 8% меньше. Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander оказались в первой пятерке лидеров.

Первый был продан в количестве 344 шт. (-9%), а второй купили 319 жителей Петербурга, что на 8% больше.

В десятке самых востребованных авто оказались следующие модели: Hyundai Solaris (291 ед.; -41%), Skoda Kodiaq (253 ед.; +6%), Skoda Rapid (229 ед.; -8%), KIA Optima (224 ед.; +84%) и Renault Duster (192 ед.; -8%).