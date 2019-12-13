Новое поколение Opel Astra выйдет на рынок в 2021 году

В компании Opel уже работают над новым поколением Opel Astra/Vauxhall Astra, которое, как выяснилось, получит дизайн в стиле купе.



Подробности о модели стали известны изданию Autoexpress, дизайнеры которого уже подготовили и первые рендерные изображения с предполагаемой внешностью новинки.

По информации зарубежных журналистов, новая Opel Astra в качестве предсерийного прототипа дебютирует в 2020 году, а серийная версия появится на рынке в 2021 году.

При создании дизайна модели будут использоваться некоторые решения от купе, при этом оформление передней части будет в стилистике новой Corsa.

У автомобиля новой генерации будет увеличен объём багажного отделения, а в салоне используют новые материалы отделки и предложат современные технологии.

Линейка двигателей Opel Astra будет представлена бензиновыми и дизельными ДВС от PSA. В том числе в автомобиле будут устанавливать трехцилиндровый бензиновый двигатель с отдачей 109 или 129 л.с. Появится у Astra и гибридная установка.