Jeep выпустит в 2022 году новый маленький внедорожник

Как рассказал директор по маркетингу европейского подразделения бренда Марко Пигоцци, в модельном ряду Jeep появится новый компактный внедорожник класса Suzuki Jimny.

Его планируется вывести на рынок в 2022 году. В модели обещают хорошие внедорожные характеристики, а позиционируют его как отличный автомобиль для езды по городу и сельской местности.

Длина машины будет около четырех метров, а его силовая линейка будет представлена гибридными или полностью электрическими установками. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.