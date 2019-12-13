Новая модель внедорожника выйдет на рынок в качестве конкурента Suzuki Jimny.
Jeep выпустит в 2022 году новый маленький внедорожник
13.12.2019 16:29
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Как рассказал директор по маркетингу европейского подразделения бренда Марко Пигоцци, в модельном ряду Jeep появится новый компактный внедорожник класса Suzuki Jimny.
Его планируется вывести на рынок в 2022 году. В модели обещают хорошие внедорожные характеристики, а позиционируют его как отличный автомобиль для езды по городу и сельской местности.
Длина машины будет около четырех метров, а его силовая линейка будет представлена гибридными или полностью электрическими установками. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.
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