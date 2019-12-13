Еще в середине ноября стало известно о строительстве нового завода американской компании, который станет первым на территории Европы.

Первая производственная площадка Tesla в Европе расположится в Германии, а точнее недалеко от Берлина рядом с новым аэропортом Берлин-Бранденбург.

Для производителя электрокаров это будет четвертая Гигафабрика за пределами США. Завод расположится на площади в 300 га и на нем будет трудиться порядка 10 тысяч сотрудников.

На новом предприятии планируется выпуск не только электромобилей, но и аккумуляторов для них, а также силовых установок.

Также в Германии создадут проектно-конструкторский центр Tesla. Первый завод Tesla в Европе будет выпускать до 500 000 электрокаров в год.

Его строительство запланировано на следующий год, тогда как запуск производства запланирован на 2021 год. Первыми электромобилями на конвейере будут недорогие Model 3 и Model Y.