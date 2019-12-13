Россияне увидят новую Lada Granta в 2021 году

По данным новостного портала evo-rus.com, уже через год российские автомобилисты увидят новое поколение Lada Granta. Серия отечественных машин выбрана для модернизации не просто так – именно «Гранта» считается наиболее востребованной моделью АвтоВАЗа в России.

Каким будет дизайн у новой Granta, проектировщики завода не распространяются, но сообщают, что работа над экстерьером и «формами» автомобиля все еще ведется. Не исключено, что внешний вид у нового поколения будет принципиально новым. Над задачей, как стало известно, трудятся приглашенные специалисты из Румынии и Франции.

Однако нововведения затронут не только то, что на виду. Скорее всего, «Гранта» сменит платформу на ту, что используют автомобили Renault и Lada XRay. Из-за отсутствия конкретных данных от производителя, пока неясно, изменятся ли габариты автомобиля, но, по всей видимости, он станет больше.

Последний раз Granta модифицировалась производителем почти полтора года назад. Спрос на модель АвтоВАЗа растет, и это подталкивает завод на совершенствование модели в соответствии с современными тенденциями рынка.

Напомним, что только в 2019 году россияне купили более 120 тысяч Granta, и это без учета декабрьских продаж. Кроме того, дилеры смогли существенно улучшить показатели прошлого года, реализовав россиянам на 20 тысяч автомобилей больше, чем в 2018 году.