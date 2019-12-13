Российское подразделение китайской компании официально объявило о повышении стоимости своего модельного ряда с начала 2020 года.
В Chery предупредили об удорожании своих автомобилей в РФ
13.12.2019 15:37
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Как пояснили в компании, они увеличат стоимость в связи с изменением ставок утилизационного сбора.
По предварительным подсчетам, автомобили бренда Chery станут дороже в среднем на 5%. Окончательная стоимость комплектаций модели будет опубликована на сайте в январе.
Между тем стоит отметить, что в прошлом месяце продажи Chery выросли в два раза, и объёмы составили 607 экземпляров, а с начала года дилеры марки продали 5 527 авто, что на 11% больше.
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