В Chery предупредили об удорожании своих автомобилей в РФ

Российское подразделение китайской компании официально объявило о повышении стоимости своего модельного ряда с начала 2020 года.

Как пояснили в компании, они увеличат стоимость в связи с изменением ставок утилизационного сбора.

По предварительным подсчетам, автомобили бренда Chery станут дороже в среднем на 5%. Окончательная стоимость комплектаций модели будет опубликована на сайте в январе.

Между тем стоит отметить, что в прошлом месяце продажи Chery выросли в два раза, и объёмы составили 607 экземпляров, а с начала года дилеры марки продали 5 527 авто, что на 11% больше.