Названы самые популярные новые кроссоверы в Москве

За основу были взяты данные по продажам новых кроссоверов в Москве за прошлый месяц.

В ноябре в столице России было продано в общей сложности 10,2 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 5% меньше, чем годом ранее, сообщили в агентстве «Автостат».

Чаще всего продавался кроссовер Volkswagen Tiguan, реализованный в количестве 667 экземпляров, что на 5% меньше.

Бестселлер российского авторынка в своем сегменте Hyundai Creta в данном случае оказался на второй строчке. Объёмы продаж этого кроссовера в Москве составили 664 ед., что меньше на 4%. Nissan Qashqai стал третьим с показателем 586 ед., что больше на 32%.

Следующими в рейтинге самых популярных новых кроссоверов в Москве оказались: Skoda Kodiaq (554 ед.; +27%), Nissan X-Trail (368 ед.; -27%), KIA Sorento (355 ед.; +26%), KIA Sportage (305 ед.; +25%), Mitsubishi Outlander (303 ед.; -26%), Mazda CX-5 (277 ед.; -12%) и Toyota RAV4 (276 ед.; +7%).