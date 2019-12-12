В Турции разрабатывают первый национальный автомобиль

Турция и ранее сообщала, что намерена создать собственную автомобильную компании, но теперь стали известны некоторые подробности о проекте.

Ранее сообщалось, что автомобильную компанию создали крупнейшие промышленники страны, причем им всячески помогало государство.

Теперь известно, что над первой моделью работает фирма Pininfarina. К тому же в Турции решили сразу создавать электрокар, и это будет кроссовер, прототип которого будет представлен президентом Турции на специальном мероприятии.

Представитель автомобильного предприятия рассказал журналистам, что их модель будет отличаться от других.

Например, в ней не будет традиционной системы спутниковой навигации, вместо которой решили использовать дополненную реальность, и сейчас новую систему в компании разрабатывают совместно с местным стартапом.

Первая серийная модель турецкой марки появится в первой половине 2022 года, а к 2030 году планируется уже выпускать пять разных моделей.