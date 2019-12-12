Составлен топ-5 самых экономичных японских кроссоверов

При составлении рейтинга учитывали кроссоверы возрастом не более трех лет, представленные на вторичном рынке России.

Топ-5 лучших и экономических японских кроссоверов назвали эксперты «АвтоВзгляда», которые отметили, что в их рейтинге оказались модели с пробегом стоимостью не более 1 млн рублей.

Стоит отметить, что в целом автомобили японского автопрома славятся своей надёжностью, а если они еще и будут потреблять относительно немного топлива, то такая машина окажется отличным предложением.

В подобранном топ-5, к слову, не ни одного кроссовера с дизельным мотором, а возглавил его Suzuki Vitara второй генерации.

Самой экономичной версией этой модели стала та, в которой предлагается 1,4-литровый 140-сильный двигатель, работающий в паре с шестискоростной механикой.

Заявленный расход топлива составляет 5,2 литра на 100 км пути. Отмечается, что моделей с таким двигателем на вторичном рынке не много, а чаще всего встречаются варианты с 1,6-литровым 117-сильным агрегатом. Он потребляется 5,8 литра на 100 км пути.

Вторым в списке оказался Mitsubishi ASX, оснащенный 1,6-литровым 117-сильным двигателем с расходом топлива 6,1 литра.

В тройку лидеров определили Nissan Qashqai со 115-сильным двигателем объёмом 1,2 литра и расходом 6.2 литра. В рейтинг вошел и Nissan Juke с 1,6-литровым мотором.

Его расход топлива составляет 6,3 литра. Ну и замыкает топ-5 самых экономичных японских кроссоверов трехлетний Mazda CX-5 первой генерации с расходом 6,3 литра на 100 км пути. Столько бензина требуется 150-сильному двухлитровому агрегату, работающему в паре с шестискоростной механикой или автоматом.

Источник: avtovzglyad.ru.