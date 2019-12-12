Geely на домашнем рынке показала обновленную версию седана Geely Vision.
Популярный седан Geely Vision получил обновление
13.12.2019 01:02
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Эта модель создана на базе Toyota Corolla 2000 года, но после большого количества обновлений от донора внешне ничего не осталось.
В этот раз модель подогнали под новые стандарты, и теперь седан спереди похож на остальные «четырехдверки» компании.
В частности, была изменена радиаторная решетка и оптика, а также бампера.
В салоне изменений для седана подготовили больше. Там появилась современная мультимедийная система, новые вентиляционные дефлекторы и 8-дюймовый сенсорный дисплей.
Технически рестайлинговая версия не изменилась. Под капотом по-прежнему устанавливается 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС со 109-сильной отдачей. Обновленный седан оценили от 53 тыс. юаней (490 тыс. рублей).
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