Популярный седан Geely Vision получил обновление

Эта модель создана на базе Toyota Corolla 2000 года, но после большого количества обновлений от донора внешне ничего не осталось.

В этот раз модель подогнали под новые стандарты, и теперь седан спереди похож на остальные «четырехдверки» компании.

В частности, была изменена радиаторная решетка и оптика, а также бампера.

В салоне изменений для седана подготовили больше. Там появилась современная мультимедийная система, новые вентиляционные дефлекторы и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

Технически рестайлинговая версия не изменилась. Под капотом по-прежнему устанавливается 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС со 109-сильной отдачей. Обновленный седан оценили от 53 тыс. юаней (490 тыс. рублей).