Mercedes-Benz анонсировал электрокроссовер на базе нового GLA

Новое поколение этого автомобиля было представлено недавно и тогда упоминалось об электрической и гибридной версиях модели.

Теперь в компании официально подтвердили, что скоро запустят электроктроссовер на базе второго поколения GLA.

По предварительным данным, такой автомобиль выйдет на рынок под названием EQA. Премьера новинки состоится уже в 2020 году.

Модель будет представлять собой пятиместный кроссовер с дизайном от обычного GLA. Технические характеристики такого автомобиля пока неизвестны.