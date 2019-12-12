Немецкий автопроизводитель официально анонсировал выход полностью электрической версии кроссовера Mercedes-Benz GLA.
Mercedes-Benz анонсировал электрокроссовер на базе нового GLA
13.12.2019 00:15
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Новое поколение этого автомобиля было представлено недавно и тогда упоминалось об электрической и гибридной версиях модели.
Теперь в компании официально подтвердили, что скоро запустят электроктроссовер на базе второго поколения GLA.
По предварительным данным, такой автомобиль выйдет на рынок под названием EQA. Премьера новинки состоится уже в 2020 году.
Модель будет представлять собой пятиместный кроссовер с дизайном от обычного GLA. Технические характеристики такого автомобиля пока неизвестны.
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