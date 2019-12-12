Рестайлинговый Mitsubishi ASX появился у дилеров

Презентация рестайлинговой версии Mitsubishi ASX была проведена в прошлом месяце на автосалоне в Гуанчжоу.

Сразу после презентации дилерские центры японской компании начали принимать заказы на Mitsubishi ASX.

Теперь модель поступила к продавцам. Новинку предлагают по цене от 99,8 тысячи юаней, что в пересчете от 900 тыс. рублей.



В Китае рестайлинговый Mitsubishi ASX практически не отличается от обновленной глобальной версии кроссовера.

В китайской модификации отличия есть в салоне. В КНР Mitsubishi ASX доступен с 2,0 и 1,6 литровыми моторами мощностью 167 и 116 л.с. соответственно.

Первый работает с вариатором, а второй с пятиступенчатой механической трансмиссией. Система привода предлагается только на переднюю ось.