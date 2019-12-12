Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

Совкомбанк совместно с компанией «Хендэ Мотор СНГ» запускает новые условия на покупку машин марки Hyundai и модели Genesis G70.

Новое предложение получило название «Авторассрочка». Оно доступно владельцам «Халвы».

Беспроцентная рассрочка действует по программам Hyundai Finance и Genesis Finance, причем клиент через кредитные карту «Халва» может оплатить выбранный корейский автомобиль в рассрочку на 12 или 18 месяцев.

«Авторассрочка» позволяет выплачивать за автомобиль равными частями без переплат.

Единственным условием, является то, что владелец кредитной карты в течение срока программы может делать не менее пяти покупок на общую сумму 10 000 рублей по карте «Халва».