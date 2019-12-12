АМЗ запатентовал внешность обновленного внедорожника АМЗ «Тигр»

В базе Роспатента появились изображения обновлённого бронированного внедорожника «Тигр» Впервые эту машину показали в рамках форума «Армия-2019».

Разработчиком «Тигр»т является Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), входящий в состав холдинга «Военно-промышленная компания».

Судя по патентным изображениям, обновленный «Тигр» получил изменённую переднюю часть с защищенной радиаторной решеткой, а также новую оптику и крылья.

В патенте указано, что в обновленный бронированный внедорожник оснащается автоматической коробкой от Fast Gear.

В текущей версии устанавливают отечественную механику или автоматическую трансмиссию Allison 1000. Силовой агрегат в «Тигре» дизельный ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра мощностью 215 л.с.