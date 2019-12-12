Mercedes-Benz презентовал новый кроссовер GLA



Он отличается от предшественника обновленной внешностью, более просторным салоном, а также расширенным списком оборудования.

Теперь для автомобиля стандартным станет полный привод и пакет Off-Road Engineering. Внешность кроссовера выполнена в стиле последних моделей марки, а его высота стала больше на 104 мм, при этом показатель ширины уменьшился на 14 мм.

В салоне увеличили пространство для задних пассажиров, а вот для передних пассажиров пространства перед ногами и над головой стало меньше.

Мультимедийная система получила два экрана и имеет поддержку голосового управления, навигации с дополненной реальностью, а также функцию обучения.

Еще в кроссовере на передней панели может быть пара экранов размером по 7 или 10,25 дюймов, а сидения имеют функцию Energizing Seat Kinetic, которая контролирует наклон подушки и спинки.

В моторной гамме кроссовера заявлен 1,33- и 2,0-литровые двигатели. Их мощность составляет 163 и 306 л.с. Среди трансмиссий для более слабого мотора будет доступен семискоростной робот, а второй будет работать с 8-ступенчатым AMG SpeedShif DCT.

Для разгона кроссоверу потребуется 8,7 или 5,1 сек. в зависимости от двигателя. Что касается пакета Off-Road Engineering, то в нем предложат дополнительный ездовой режим, особый режим работы светодиодных фар, систему помощи при спуске, а также особую анимацию на центральном экране.

На европейском рынке новый Mercedes-Benz GLA появится весной будущего года.