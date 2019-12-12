ABT Sportsline представили 500-сильный дизельный Volkswagen Touareg

Для этого автомобиля тюнеры предлагают пакет доработок, в котором увеличится мощность двигателя, а также будут доступны колесные диски размером 22 дюйма с разным дизайном.

Стандартный дизельный двигатель модели объёмом 4,0 литра имеет мощность 421 л.с. при 900 Нм крутящего момента.

Специалисты же увеличили отдачу до 500 л.с. и 970 Нм. Также в ABT Sportsline отметили, что они дают гарантию на детали и работы. Во сколько оценен пакет доработок не сообщается.