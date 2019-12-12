В России сертифицировали четырехместную Chevrolet Niva

В документе указано, что внедорожник получит четыре посадочных места и имеет длину меньше, чем у пятиместной модификации.

Длина новой версии будет меньше на 50 мм и составит 3 740 мм, и на столько же станет короче колесная база – 2 200 мм.

Моторная гамма в сравнении с обычным внедорожником в новинке указана такая же. Для каких целей сертифицирован четырехместный внедорожник неизвестно.

Это может быть, как некая спецверсия, так и версия, предназначенная для спецслужб.