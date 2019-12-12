Презентация новой генерации внедорожника Chevrolet Tahoe и его версии Suburban уже состоялась.
Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России
12.12.2019 16:50
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Модель в отличие от предшественника получила дизельный двигатель и независимую подвеску. Как выяснили российские журналисты, новый Chevrolet Tahoe приедет в нашу страну.
Сообщается, что внедорожник привезут к концу следующего года.
Более того, на российском авторынке он будет представлен не только с бензиновыми ДВС, но и в версии с дизельным двигателем, пишут «Известия». О стоимости и комплектациях новинки информации пока нет.
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