Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России

Презентация новой генерации внедорожника Chevrolet Tahoe и его версии Suburban уже состоялась.



Модель в отличие от предшественника получила дизельный двигатель и независимую подвеску. Как выяснили российские журналисты, новый Chevrolet Tahoe приедет в нашу страну.

Сообщается, что внедорожник привезут к концу следующего года.

Более того, на российском авторынке он будет представлен не только с бензиновыми ДВС, но и в версии с дизельным двигателем, пишут «Известия». О стоимости и комплектациях новинки информации пока нет.