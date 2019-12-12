Ужесточение требований к оформлению СБКТС для автомобилей японских брендов перенесено на 2020 год

Евразийская экономическая комиссия оценила готовность инфраструктуры к введению новых требований, касающихся оформления СБКТС, и решили временно приостановить внедрение обновленных правил. Ужесточение вступит в силу лишь 1 июля 2020 года. Автомобилистам придется заниматься получением документов и автомобилей, согласно ГОСТ стандарту 33670-2015. Сейчас же выдача производится в стандартном режиме.

Именно такое текстовое уведомление можно найти на официальном портале ЕЭК. Также в документе говорится, что за это время удастся создать прочную испытательную базу для стран ЕАЭС, позволяющую единично проверять авто, ввозимые в Союз. Постепенное внедрение положительно скажется на окончательной цене СБКТС. Калькулятор стоимости авто упростит эту задачу.

Заседание в Росстандарте

Аналогичное заседание происходило в России, где рассматривался вопрос о вступлении в силу межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015. Экспертами было признано, что сейчас лабораторий в нашей стране для проверки единичного транспорта нет, и до 1 июля 2020 года они вряд ли появятся.

Чтобы развить инфраструктуру и запустить первые лаборатории нужно будет создать спецгруппу, в которую войдут специалисты следующих ведомств:

Росстандарт;

Минпромторг;

МВД РФ;

ФТС России;

Росаккредитация;

НАМИ.

К такому логичному умозаключению пришли эксперты, принявшие участие в заседании. Купить и заказать авто с выдачей сертификатов безопасности помогает компания Japan Star.

Какие требования будут выдвинуты к лабораториям

Чтобы нормально проверять колесный транспорт на безопасность и получить СБКТС, необходимо проходить через полноценную аккредитацию, учитывая обновленные ужесточенные требования. Лабораториям доведется расширить свои мощности, завезти нужное для осмотра оборудование, создать автомобильные разгонные полосы, стенды для испытания и т.д. Обновления обойдутся лабораториям в 30 миллионов рублей, что негативно скажется на окончательной цене сертификата.

Сейчас на территории Дальнего Востока есть всего одна такая лаборатория. Контакты Japan Star можно найти на официальном сайте компании. Многие организации из-за нововведений временно приостановили свою деятельность по привозу и продаже автомобилей. Городские управленцы и простые жители просят местное правительство о приостановлении внедрения нового ГОСТа.