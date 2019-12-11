Volkswagen представила дизайн рестайлингового Teramont

Немецкий автопроизводитель готовит обновление для семиместного кроссовера Teramont, известного на американском рынке как Atlas.



Недавно компания распространила три изображения, на которых раскрывается дизайн рестайлинговой модели.

У Altas после обновления появится новый шильдик, обновленный передний и задний бамперы, а оформление передней части выполнят в стиле Atlas Cross Sport.

К слову в передний бамперы автомобиля производитель добавил вставки из амортизирующей пены, а это отразится на безопасности пешеходов.

За дополнительную плату клиент сможет заказать систему распознавания дорожных знаков, а также адаптивный круиз-контроль, в котором будет функция полной остановки.

Изменений в техническом плане не ожидается. Обновленная версия Atlas будет представлена в начале следующего года.