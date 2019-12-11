Новые названия появились на сайте Роспатента. Предположительно, речь идет о новых модификациях «ГАЗели».
«Группа ГАЗ» зарегистрировала названия трех новых версий «ГАЗели»
11.12.2019 12:23
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Ранее Группа ГАЗ запатентовала название «Победа», но для каких целей достоверно неизвестно.
Недавно в базе Роспатента обнаружили три новых зарегистрированных товарных знаков.
«Группа ГАЗ» зарегистрировала названия трех новых версий «ГАЗели» — GAZelle City, GAZelle Bonus и GAZelle Super.
Как предполагает «Российская газета», модели с двумя последними названиями будут предлагать с расширенным списком оборудования, а GAZelle City будет модификацией с грузоподъемностью до одной тонны и получит облегченную конструкцию.
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