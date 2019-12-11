Новые названия появились на сайте Роспатента. Предположительно, речь идет о новых модификациях «ГАЗели».

Ранее Группа ГАЗ запатентовала название «Победа», но для каких целей достоверно неизвестно.

Недавно в базе Роспатента обнаружили три новых зарегистрированных товарных знаков.

«Группа ГАЗ» зарегистрировала названия трех новых версий «ГАЗели» — GAZelle City, GAZelle Bonus и GAZelle Super.

Как предполагает «Российская газета», модели с двумя последними названиями будут предлагать с расширенным списком оборудования, а GAZelle City будет модификацией с грузоподъемностью до одной тонны и получит облегченную конструкцию.