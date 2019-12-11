Стало известно, как изменилась начальная цена на Renault Duster за 2 года

Специалисты сайта «Цена Авто», рассказали, насколько подорожал кроссовер Renault Duster в начальной комплектации в период с декабря 2017 года.

Так, стало известно, как изменилась начальная цена на Renault Duster за последние 2 года.

Сейчас базовая комплектация этого кроссовера предлагается для покупки с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и передним приводом по цене от 719 000 рублей.

При этом два года назад ценник был меньше на 80 тысяч рублей. Топовый вариант модели в декабре этого года оценен в 1 152 900 рублей.

В этой версии модель представлена с полным приводом и двухлитровым 143-сильным двигателем.