Названы 10 новых кроссоверов в РФ ценой от 1,0 до 1,5 млн рублей

Основной для ТОПа стали данные по продажам и стоимость за период с января по октябрь 2019 года, сообщают аналитики «Автостат».

В составленном топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 1,0 до 1,5 млн рублей лидером стал Hyundai Creta. В отчетный период эта модель была продана в количестве 58 775 экземпляров.

Средняя цена одного кроссовера составила 1 173 000 рублей. Следующими в рейтинге оказались два кроссовера марки «Рено», а это Duster (31 080 ед.) и Kaptur (22 003 ед.).

Средневзвешенная стоимость первого составила 1 008 000 рублей, а второго 1 141 000 рублей. На четвертой строчке оказался Nissan Terrano – 10 204 ед., 1 170 000 рублей.

Пятым в списке оказался Renault Arkana (7 276 ед.) со средней ценой 1 264 000 рублей.

В десятке лидеров оказались следующие модели кроссоверов: Geely Atlas (5 761 ед.; 1 441 000 руб.), Haval H6 (4 959 ед.; 1 300 000 руб.), Suzuki Vitara (4 089 ед.; 1 431 000 руб.), Mitsubishi ASX (3 490 ед.; 1 460 000 руб.) и Nissan Juke (1 381 ед.; 1 318 000 руб.).