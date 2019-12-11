Hyundai Motor намерена на мировом рынке занять долю в 5%

Это предусмотрено в масштабном плане компании с названием «Стратегия-2025».

Ключевыми в этом плане станут проекты «Устройства интеллектуальной мобильности» и «Сервисы интеллектуальной мобильности».

Реализация этих проектов позволит автопроизводителю стать крупным поставщиком интеллектуальных транспортных решений.

Задачей специалистов из «Устройства интеллектуальной мобильности» станет разработка продуктов для оказания услуг, роботехнических решений, и даже летательных аппаратов, а «Сервисы интеллектуальной мобильности» создадут персонализированный контент и услуги на новых устройствах.

В результате два подразделения должны повысить рентабельность продаж машин с ДВС и вывести компанию в лидеры в сфере электрификации.

Уже к 2025 году Hyundai Motor планирует продавать порядка 670 тысяч электрокаров и войти в первую тройку лидеров на рынке в этом сегменте.

К тому же времени доля компании на мировом рынке должна составить 5%, а доход должен вырасти на 8%.