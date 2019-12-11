Составлен топ-10 самых популярных машин с «автоматом» в России

Самые популярные автомобили с автоматической трансмиссией были названы специалистами «Авто.ру».

Аналитики рассказали, что по итогам октября 2019 года было продано 83,6 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных АКП.

Доля таких машин в общих продажах составила 58,3% и выросла на 3,9%. Самым продаваемым автомобилем в этой категории оказался KIA Rio, реализованный в количестве 6,8 тыс. экземпляров.

Его объёмы продаж выросли на 31,4%. Кроссовер Hyundai Creta стал вторым с показателем 4,9 тыс. ед., что на 16,4% больше.

Третий результат показал седан Hyundai Solaris, причем его популярность снизилась на 6,3% до 3,5 тыс. проданных штук.

Следующим по объёмам продаж оказался Tiguan – 3,4 тыс. ед., что на 10,5% больше. Skoda Octavia и Volkswagen Polo расположились на пятом и шестом месте с результатом 3 тыс. и 2,9 тыс. проданных экземпляров. Рост продаж первого составил 95,8%, а второго – 45,5%.

В топ-10 самых популярных автомобилей с «автоматом» в России оказались следующие модели: Toyota Camry (2,7 тыс. ед., -17,7%), KIA Optima (2,6 тыс. ед., -1,3%), Mitsubishi Outlander (2,4 тыс. ед., +4,5%) и Skoda Kodiaq (2,1 тыс. ед., +8,3%).