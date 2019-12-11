Jeep готовит новинки для России на следующий год

Российский офис Jeep сообщил о том, какие новинки готовятся к выходу в 2020 году, а также о том, какие новые модели могут появиться в России.

Как рассказал представитель компании журналистам «Российской газеты», в следующем году в модельном ряду Jeep появится обновленный Jeep Wrangler.

Также россиянам предложат и различные версии этого внедорожника.

Среди возможных новинок развали кроссовер Compass, оснащенный новым двигателем, а также пикап Gladiator. В компании не исключают, что пикап может появится уже в конце 2020 года.